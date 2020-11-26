لقاء سويدان لـ"الوطن": شخصية "جليلة" أعادتني من الاعتزال

تواصل الفنانة لقاء سويدان، عروض مسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون بمنطقة العجوزة.

وقالت سويدان لـ"الوطن"، إنها لم تتردد في تجسيد شخصية "جليلة" حبيبة فنان الشعب سيد درويش، خاصة أن المسرحية تتضمن عروضا استعراضية وغنائية، وهو ما أشبعها فنيا، بحسب قولها.

وتابعت: هذه المسرحية كانت سبب في تراجعي عن قرار اعتزالي، وذلك بعد حديث جمعني بالمخرج مراد منير ومصمم الاستعراضات عادل عبده، وحينما أبلغاني بترشيحي لشخصية "جليلة"، تحمست لأنني من عشاق سيد درويش.

وأردفت: استمتعت بالعمل مع الفنان ميدو عادل، الذي وجدته طاقة فنية متحركة على المسرح، وجسد الشخصية بكل أحساسيسه من وجهة نظري.

مسرحية "سيد درويش" بطولة، لقاء سويدان، وميدو عادل، ورشا سامي، وشريف عبدالوهاب، وسيد جبر، ومحمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد ‏البارودي، ومحمد الشربيني، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، وعاطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامي عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد ‏العزيز، وغاده كامل، ودعاء الخولي، ومجدي عبد العزيز، وإسماعيل شعراوي، وإمام محمد، وفاروق الجندي، وربيع الشاهد، ومازن تركى ‏‎

ومسرحية "سيد درويش" من دراما السير الذاتية عن فنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثها حول المحطات المهمة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التي أثرى بها الفن، حيث قام سيد درويش بعمل نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان، كان الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، الذي شاركت فى بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.