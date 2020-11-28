رسائل وزيرة الهجرة في افتتاح مساجد دمياط: صورة جميلة من مصر

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تحية تقدير إلى أهالي دمياط، لافتة إلى أن مشهد افتتاح عدد من المساجد بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والهجرة، صورة جميلة من مصر، ويرصد التقرير التالي رسائل الوزيرة إلى المصريين:

* مشهد اليوم صورة جميلة من مصر، في افتتاحات المساجد الجديدة، وهذا اتباع لمسار بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني افتتاح مسجد الفتاح العليم.

* مصر دائما تضرب المثل على الوحدة وظهر ذلك في افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية، فضيلة الإمام الأكبر بحضور البابا، هذه هي القيم المصرية الأصيلة.

* نتعايش باحترام لأن الشعب المصري بطبعه متدين، يذكر اسم الله في كل كلماته، وهو ما يضيف أهمية كبرى لمبادرة التعاون بين وزارتي الأوقاف والهجرة في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية من الجانب الديني.

* رسائل اليوم دليل على عظمة مصر الرائدة في التعايش والتسامح من خلال الآذان في مساجدها والأجراس في كنائسها، ولابد للشباب أن يحافظوا على نعمة هذا الوطن الذي منحنا الله إياه.

* الروح المصرية المتفردة التي تظهر اليوم في افتتاح المساجد تمثل قيم التعايش واحترام متبادل وتقدير متبادل بين سماحة الأديان التي تظهر الروح والقيم المصرية التي ندر أن توجد في أي مكان آخر.

وشهد وزيرا الأوقاف والهجرة، بحضور محافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، ثم شهد الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمراني برأس البر.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.

كما تم افتتاح مسجدي الصفا والرحمة برأس البر وجميعها مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية، وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.