وزير الأوقاف: الدولة نفذت جهودا غير مسبوقة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، على هامش زيارته لمحافظة دمياط، إن مشاركة وزارة الهجرة والمحافظات في مبادرة التصدي للهجرة غير الشرعية، يأتي انطلاقا من المنهج القرآني "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، مشددا على أنه لا يجب على أي أحد التسلل إلى دولة أخرى بطرق غير مشروعة.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية قامت بجهود غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة لمكافحة الهجرة غير شرعية، مناشدا الشباب عدم الانحراف وراء الأفكار الهدامة، وتطبيق مبادئ الحفاظ على النفس، منوها إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا "نتعايش باحترام"؛ لتفعيل مفهوم المواطنة للعيش على أسس وطنية متكافئة.

وتوجه "جمعة" بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على دعوتها إطلاق هذه المبادرة بالمحافظة.

من جهتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن القضاء على هذه الظاهرة يستوجب تكاتف الجهود بين الجميع، مشيدة بما قامت به وزارة الأوقاف لتحقيق التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، طبقا لما جاء ببنود البروتوكول المبرم بين الوزارتين.

ولفتت الوزيرة إلى أن "الأوقاف" تقوم بواجبها الديني والتوعوي لنشر الفكر الوسطي المستنير، و تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية الشباب من الانحراف وراء الأفكار الهدامة، والذي بدا واضحا بالمبادرات التي أطلقت مؤخرا.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن تعاون المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، يأتى في إطار الدعم لجهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مشيرة إلى مشاركة الواعظات مع الراهبات في نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير شرعية، معربة عن سعادتها بزيارتها اليوم لمحافظة دمياط، ومشاركتها في فعاليات افتتاح عددا من المساجد، و أيضا حضورها خطبة الجمعة التي سيلقيها وزير الأوقاف، تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس".

وافتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ووزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم، الندوة التثقيفية للأئمة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، المُنعقدة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم، نائب المحافظ، والدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، والشيخ السيد سراج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارتي الأوقاف والهجرة قامتا بتسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية، لتحقيق رؤية الدولة لنشر التوعية بين الشباب بمخاطرها والقضاء على هذه الظاهرة، لافتة إلى أنه وفقا لما جاء بالأديان السماوية جمعاء، لا يجوز دخول أي دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة، الذي تصدره الدولة عبر سفاراتها أو الجهة المختصة.

ونوهت محافظ دمياط إلى أن هناك تكاتفا وتعاونا بين أجهزة الدولة المختلفة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بقطاعات مختلفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأشادت محافظ دمياط بما تقوم به الوزارتان من جهود في هذا الملف، وتفعيل دور الأئمة في نشر التوعية بين المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظة شهدت طفرة في قطاع إحلال وتجديد وإعمار ما يقرب من 31 مسجدا، بمختلف المناطق خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع المجتمع المدني ووزارة الأوقاف.

وفى ختام الندوة، سلمت الدكتورة منال عوض، وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم، الدروع التذكارية، تقديرا لجهودهما المبذولة في دعم هذه القضية.