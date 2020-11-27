وزيرة الهجرة: قرينة الرئيس تعد أيقونة للسيدة المصرية التي تجمع أسرتها

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الرسائل التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي تعد أيقونة للسيدة المصرية التي تجمع أسرتها وتنشئها على القيم والأخلاق والمثل وأيضا على الكفاح وأن طريق الحياة ليس سهلا.

وأضافت مكرم أن حوار السيدة انتصار السيسي، التليفزيوني أمس، يدل على قيم الاجتهاد وأن نضع نصب أعيننا ضرورة التحلي بهذه القيم وتنشئة أبنائنا عليها.

ودعت الوزيرة الأئمة والدعاة إلى الإشادة بدور الأم، فالمرأة هي التي تزرع المحبة والرضا وقيم العمل والسعي لأسرتها وحمايتهم من المخاطرة بأرواحهم في سبيل أمل غير حقيقي وغير واقعي.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بأن رسائل اليوم دليل على عظمة مصر الرائدة في التعايش والتسامح من خلال الأذان في مساجدها والأجراس في كنائسها، ويجب للشباب أن يحافظوا على نعمة هذا الوطن الذي منحنا الله إياه.

وحلت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة "dmc"، تحدثت فيها عن نشأتهما وتفضيلاتهما في الأكلات والقراءات ومقرئي القرآن الكريم، كما تطرقت إلى أسعد وأحزن اللحظات التي عاشها كل منهما، وأول لقاء جمعهما وسر اختياره لها لكي تكون شريكة حياته.

ووجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لزوجها، في نهاية حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc".

وقالت قرينة الرئيس في حوارها أمس: "بشكر ربنا عليه، وإن شغله الشاغل هو بلده بيحبها جدا وبيحب ناسها وبيسعد لما تبقى الأمور ماشية كويس في كل حاجة".

وأضافت السيدة انتصار: "دايما يقول لسه معملتش حاجة وبتمنى ربنا يوفقه ويعمل كل اللي بتمناه وربنا يوفقه ويحقق كل أمنياته لبلدنا، وكل سنة وكل المواطنين بخير".