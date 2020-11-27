بالصور.. وزيرة الهجرة ترتدي "غطاء رأس" داخل مسجد بدمياط

حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على حضور خطبة الجمعة مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في أحد مساجد دمياط، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مؤكدة أن تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة يضمن الحفاظ على حياة شبابنا.

كما حرصت مكرم على ارتداء غطاء رأس داخل المسجد، وارتدائها ملابس طويلة احتراما للمسجد.

كما شاركت مكرم، في افتتاح مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمدينة رأس البر، والذين تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها في مشاركة وزير الأوقاف هذه الافتتاحات للمساجد الجديدة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن رسائل اليوم دليل على عظمة مصر الرائدة في التعايش والتسامح من خلال الأذان في مساجدها والأجراس في كنائسها، ويجب على الشباب أن يحافظوا على نعمة هذا الوطن الذي منحنا الله إياه.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.

وقدم وزير الأوقاف التحية والتقدير لوزيرة الهجرة ومحافظ دمياط على جهدهم الوطني، وللدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، موضحا أن الدولة المصرية بما قدمته من نقلة نوعية ومشروعات قومية استطاعت أن تحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وبمبادرة وزارة الهجرة استطاعت أن تحول ما كان يعرف بمراكب الموت إلى مراكب النجاة.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن خطبة اليوم الجمعة في شتى بقاع المحروسة في كل المحافظات ستتحدث عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، بما يلفت الانتباه لمخاطرها وضرورة التعاون للتصدي لها، وأهمية مبادرة التوعية التي تشارك فيها وزارة الأوقاف دعما لجهود وزارة الهجرة وإنفاذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، وربط الوزير بين تلك الحملة وحملة الانتباه إلى الحملات الإلكترونية لتشويه الحقائق.