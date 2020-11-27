ضبط 62 قطعة سلاح في حملة مكبرة على قرى الصعيد: آلي وجرينوف وخرطوش

حملة موسعة لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خاصة تجار الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتجار وحائزى المواد المخدرة، شنها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، في عدد من المحافظات.

أسفرت الجهود عن ضبط 62 قطعة سلاح ناري، 2 رشاش جرينوف، و56 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، و2 طبنجة، و85 طلقة آلية، بحوزة 58 متهما، في دوائر بعض المراكز بمديريات أمن أسيوط وسوهاج قنا والأقصر، التي تم استهدافها بحملات مكبرة برئاسة ومشاركة قيادات ومفتشى القطاع، وضباط إدارات البحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وداهمت القوات بأمن أسيوط، عزبتى "التحرير وهلال" بقرية بني محمد بمركز أبنوب، وقريتي "درنكة والمطيعة" بمركز أسيوط، وقرية بني رافع مركز منفلوط، وبندر ومركز صدفا، وتم ضبط 34 قطعة سلاح ناري، و32 بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، و85 طلقة آلية بحوزة 30 متهما.

وفى مديرية أمن سوهاج، تم ضبط 16 قطعة سلاح ناري، رشاش جرينوف، و15 بندقية آلية بحوزة 16 متهما، وبمديرية أمن قنا، تم استهداف قرية السمطا مركز دشنا وقرية المصالحة مركز نجع حمادي، وفى قرية الحجيرات مركز قنا، تم ضبط 9 قطع أسلحة نارية، رشاش جرينوف، و8 بنادق آلية بحوزة، 9 متهمين.

وفى مديرية أمن الأقصر، تم استهداف قرية منشأة العماري دائرة قسم الأقصر، وضبط 3 قطع أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية، 2 طبنجة، بحوزة 3 متهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة المختصة، التى تولت التحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة الأسلحة المضبوطة.