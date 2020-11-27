ندوة بجامعة بني سويف الثلاثاء عن "الجامعات الأهلية في مصر"

تعقد جامعة بني سويف الأهلية، ندوة بعنوان "الجامعات الأهلية في مصر والعبور للمستقبل (جامعة بني سويف الأهلية دراسة حالة)، الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واهتمامه بقطاع التعليم العالي وزيادة أعداد الجامعات الحكومية، فقد وافق على إنشاء الجامعات الأهلية والتي تعتبر الخطوة الرسمية والمؤسسية في تشكيل مهارات الافراد واعدادهم لسوق العمل ولتخريج كوادر بشرية ذات مهارات عالمية يُجرى الاعتماد عليها في جميع المجالات، وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

تستهدف الندوة، التعريف بدور الجامعات الأهلية كمشروع قومي في تنمية العملية التعليمية بمصر، وأكد الدكتور خالد عباس حلمي وكيل مؤسسي جامعة بني سويف الأهلية والمنسق العام للجامعة، أن الجامعة الأهلية الجديدة تعد شخصية اعتبارية منفصلة لا تهدف للربح، وتمثل مشروعاً قومياً يخدم محافظة بني سويف، كما أنها ستصنع نقلة في تطوير المنظومة التعليمية مع الأخذ في الاعتبار جامعة بني سويف الأهلية نموذجاً للجامعات الأهلية.

وأوضح أن الندوة تتضمن استعراض الخطة الاستراتيجية للجامعة وما تتضمنه من كليات وبرامج جديدة وبروتوكلات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية بالإضافة لما تم إنجازه في ملف تأسيس الجامعة.

ومن المقرر أن تعقد الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة في الأول من ديسمبر في تمام الحادية عشرة صباحاً، وتتضمن محاور الندوة (الجامعات الأهلية كمشروع قومى فى اهتمام الدولة ببناء الإنسان، ودراسة حالة لجامعة بنى سويف الأهلية من حيث مراحل الإنشاء والإعداد لملف التأسيس وإعداد اللوائح الخاصة بالكليات والبرامج المختلفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وافق على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية هى جامعة قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام وجامعة بنها الأهلية وجامعة حلوان التطبيقية الدولية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسوان الأهلية وجامعة سوهاج الأهلية.