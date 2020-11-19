"الجامعات الأهلية فى مصر والعبور للمستقبل".. ندوة بجامعة بنى سويف

تنظم جامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى الأول من شهر ديسمبر القادم، ندوة بعنوان "الجامعات الأهلية فى مصر والعبور للمستقبل جامعة بنى سويف الأهلية دراسة حالة ".

وقال رئيس جامعة بني سويف، في تصريح صحفي له، اليوم، أن الندوة تستهدف التعريف بمشروع الجامعات الأهلية كمشروع رئاسي قومي، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية الجديدة تعد شخصية اعتبارية منفصلة لا تهدف للربح، وتمثل مشروعاً قومياً يخدم محافظة بني سويف، كما أنها ستصنع نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف الدكتور خالد عباس، وكيل مؤسسى جامعة بنى سويف الأهلية، أن الندوة ستتضمن استعراض الخطة الإستراتيجية العامة للجامعة، وما تتضمنه من كليات وبرامج جديدة، وبروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية، إضافة لما تم إنجازه فى ملف تأسيس الجامعة.

ومن المقرر أن تعقد الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة في الأول من ديسمبر في تمام الحادية عشر صباحاً، حيث تتضمن محاور الندوة: الجامعات الأهلية كمشروع قومى فى اهتمام الدولة ببناء الإنسان، ودراسة حالة لجامعة بنى سويف الأهلية من حيث مراحل الإنشاء و الاعداد لملف التأسيس و إعداد اللوائح الخاصة بالكليات والبرامج المختلفة".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية هى جامعة قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام وجامعة بنها الأهلية وجامعة حلوان التطبيقية الدولية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسوان الأهلية وجامعة سوهاج الأهلية .

وقرر المجلس الأعلى للجامعات تكليف كليات الهندسة بالجامعات بوضع نماذج إنشائية ومعمارية للجامعات الأهلية المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتوافق مع المعايير العالمية.