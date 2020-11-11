الجامعات الأهلية تسجل صفر كورونا خلال 4 أسابيع من بدء الدراسة

اتخذت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالتفاح السيسي، سياستها ونهجها، في التنفيذ الفوري لما يتم الإفصاح به، وذلك في إطار رؤية وإستراتيجية تحقق التنمية المستدامة والرخاء للمجتمع المصري بمختلف المجالات، أبرزها الاهتمام بقطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وهو ما تجلى في افتتاح الجامعات الأهلية الجديدة، والذي بدأ بالافتتاح الرئاسي لجامعة الملك سلمان الأهلية بسيناء، والاستعداد لافتتاح جامعتي العلمين والجلالة قريباً.

ومنذ بدء العام الدراسي الجديد 2020، انتظمت الدراسة بالجامعات الأهلية الثلاثة، بكليات جامعات العلمين والجلالة والملك سلمان، بمختلف البرامج والكليات العلمية، وقال الدكتور عصام الكريد، رئيس جامعة العلمين الأهلية، انه تم قبول 450 طالب وطالبة حتى الآن، لافتاً إلى أنه سيتم قبول عدد إضافي الفترة الحالية من الذين اجتازوا اختبارات القبول.

وشدد على أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا بين المجتمع الجامعي منذ انطلاق الدراسة.

وأضاف "الكردي" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من جميع التجهيزات واللوجستيات المتعلقة بالتحضير للافتتاح الرئاسي قريباً، مشيراً إلى أن الدراسة منتظمة بالبرامج والكليات التي تم قبول الطلاب بها.

رئيس جامعة العلمين: قبول 450 طالبًا في المرحلة الأولى

وقال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الدراسة انتظمت بمختلف الشعب العلمية بالكليات والبرامج، لافتاً إلى قبول 1150 طالبًا وطالبة حتى الآن، ومشيراً إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق إستعداداً للافتتاح الرئاسي لها.

وأكد "حيدر" في تصريح خاص لـ"الوطن"، ان الدراسة انتظمت في الجامعة منذ الأسبوع الأول، حيث تم تطبيق التعليم الهجين الذي وجه به المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت إلى أن الدراسة في الجامعة بنظام الساعات المعتمدة لمختلف الفرق، موضحاً انه تم توفير وسائل الانتقالات المختلفة من الجامعة للقاهرة ذهاب وعودة.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بفروعها الثلاثة بشرم الشيخ ورأس سدر والطور، إنه تم قبول حوالي 650 طالبًا وطالبة حتى الآن، حيث الدراسة انتظمت من الأسبوع الأول للعام الجاميعي، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة إو إشتباه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأضاف سعد في تصريح خاص لـ"الوطن"، انه يجرى العمل حالياً لاستكمال جميع الإنشاءات المتعلقة بالفرع الثالث للجامعة بمدينة الطور، مضيفاً أنه لم يتم رصد أي مشكلات تتعلق بنظم الدراسة منذ إنطلاقها في 17 أكتوبر الماضي.