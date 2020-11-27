بدء رصف طريقي كاروت والشيخ عون الله بالقوصية ضمن خطة الدولة لرصف الطرق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جارٍ البدء في رصف طريقي الشيخ عون الله وكاروت بمركز القوصية بأطوال تصل إلى 5.3 كم، وذلك في إطار خطة الدولة لرصف الطرق المحلية في عدد من المحافظات وضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات، مؤكدا حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق الذي يعد أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية يأتي إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي ضوء أهمية هذا الملف لارتباطه بالتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين من سهولة الانتقال لمقرات العمل ونقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية، لافتًا أن الحكومة تسعى لتنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية بأعلى المواصفات وبجودة عالية وخاصة التي تربط المدن بعضها البعض، حيث تعد شريانا مهما من شرايين التنمية والتي يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا سريعا ويدعم تنمية الاقتصاد المحلي.

من جانبها قالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه جارٍ البدء في أعمال إعادة رصف طريق الشيخ عون الله بطول 1.1 كم وطريق كاروت بداية من كوبري أيوب حتى مدرسة الزراعة بطول 4.2 كم ويشرف على التنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل لافتة إلى رصف باقي الطرق الموضوعة في الخطة تباعا وذلك في إطار حرص المحافظة على رصف الطرق ذات الأولوية والتي تمثل محاور حيوية مهمة لخدمة المواطنين.