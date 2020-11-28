400 مليون جنيه لتوصيل التغذية الكهربائية بالمشروعات القومية في الصعيد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القومية بـ 400 مليون جنيه بمحافظات شمال الصعيد، "الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد"، بنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والتى يبلغ عدد المشتركين بهم 4 ملايين مشترك منهم 1.3 مليون مشترك بعداد مسبوق الدفع.

المشروعات التي نفذت

- الانتهاء من مشروع توصيل التيار الكهربائى لمزرعة الإنتاج الحيوانـى بقدرة 5م.ف.ا

- تنفيذ 80% من مشروع تطوير طريق القاهرة / أسيوط الغربى

- الانتهاء من تنفيذ 70% من مشروع محطة صرف صحى ورفع ومعالجة بدمشقين بقدرة 2.8م.ف.ا

- الانتهاء من تنفيذ 65% من مشروع الإسكان الاجتماعى بهوارة عدد (75) عمارة سكنية بدمشقين بنطاق محافظة الفيوم.

- الانتهاء من تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربائى لمحطتى صرف صحى دشلوط والتلت بمحافظة بنى سويف.

- الانتهاء من تنفيذ 80% من مشروع توصيل التيار الكهربائى لمحطة صرف صحى الزاوية.

- الانتهاء من تنفيذ 70% من توصيل التيار الكهربائى لمحطة صرف صحى شطب (3،2،1) نطاق محافظة أسيوط.

- الانتهاء من توصيل التغذية الكهربائية البديلة لمحطة رفع البرجاية ومحطة معالجة صرف البرجاية بمحافظة المنيا.

- الانتهاء من تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية بالمجمع الصناعى ببنى سويف.

تفعيل برنامج القراءة الموحد فى جميع الإدارات

وفعلت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، برنامج القراءة الموحد فى جميع الإدارات تجارية لتقليل الأخطاء البشرية و احضار قراءات سليمة والتقليل من شكاوى المواطنين من اخطاء الفواتير وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة .

تحرير محاضر للمخالفين

وحررت الشركة من خلال الضبطية القضائية في الربع الاول للعام المالى 2020/2021 حوالى 58 ألف محضر سرقة تيار باجمالى مبلغ يصل إلى 90 ألف جنيه اضافة الي تحرير 200 ألف محضر سرقة تيار بمبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه بمعرفة شرطة الكهرباء .

وتم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال سعياً لتحقيق رضاء العملاء.