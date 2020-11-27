حملات لضبط سوق الدواء بالمنيا وإزالة 34 حالة تعدٍ بـ"ديرمواس"

حملات لضبط سوق الدواء بالمنيا وإزالة 34 حالة تعدٍ بـ"ديرمواس"
كتب:
اسلام فهمي
07:39 م | الجمعة 27 نوفمبر 2020
حملات بصدليات
شنت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات، اليوم، بنطاق مدينة المنيا، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حفاظا على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.
وفقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 13 محضرا لصيدليات مخالفة منها، 4 محاضر لـ 4 صيدليات تعمل بدون ترخيص، و9 محاضر أخرى تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود أدوية مجهولة المصدر، وأدوية ممنوع تداولها داخل الصيدليات، وعدم قيد أدوية الجدول بالدفاتر وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانب أخر، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة الى تكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.
وأوضحت المهندسة نبيلة على رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بقري دلجا وبني حرام واسمو العروس، أسفرت عن ازالة 34 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية بمساحة ٣٨ قيراط و١٤ سهم، بالإضافة الى تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات وصيانة اعمدة وكشافات الانارة بقري بني حرام.