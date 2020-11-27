حملات لضبط سوق الدواء بالمنيا وإزالة 34 حالة تعدٍ بـ"ديرمواس"

شنت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات، اليوم، بنطاق مدينة المنيا، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حفاظا على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وفقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 13 محضرا لصيدليات مخالفة منها، 4 محاضر لـ 4 صيدليات تعمل بدون ترخيص، و9 محاضر أخرى تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود أدوية مجهولة المصدر، وأدوية ممنوع تداولها داخل الصيدليات، وعدم قيد أدوية الجدول بالدفاتر وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانب أخر، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة الى تكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وأوضحت المهندسة نبيلة على رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بقري دلجا وبني حرام واسمو العروس، أسفرت عن ازالة 34 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية بمساحة ٣٨ قيراط و١٤ سهم، بالإضافة الى تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات وصيانة اعمدة وكشافات الانارة بقري بني حرام.