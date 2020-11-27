الفنانة حنان شوقي في جولة سياحية داخل استراحة "السادات" بكاترين

أجرت الفنانة المصرية حنان شوقي، اليوم الجمعة، جولة سياحية، اليوم، بمدينة سانت كاترين، لزيارة المناطق السياحية والدينية والأثرية بها، والاستمتاع بأجوائها الشتوية الرائعة التي تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم، رافقها هشام كامل، مدير عام العلاقات العامة بمدينة سانت كاترين.

وقامت الفنانة بزيارة استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة وادي الراحة، واطلعت على المتحف الذي يضم مقتنيات الرئيس، والمكتبة الخاصة به، وقال هشام كامل، مدير عام العلاقات العامة، إن الفنانة أبدت إعجابها الشديد بمنطقة وادي الراحة، وأثنت على اختيار الرئيس الراحل لوادي الراحة لإقامة استراحة خاصة به، مؤكدة أن المنطقة لها قدسية خاصة توحي للنفس بالطمأنينة والاسترخاء.

وأكد مدير عام العلاقات العامة، أن الفنانة حرصت على صعود جبل موسى، وزيارة دير سانت كاترين، وزيارة كافة المناطق السياحية بالمدينة.

جدير بالذكر أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قرر إقامة استراحة خاصة به بمنطقة وادي الراحة للاسترخاء فيها، عقب زيارته للمنطقة على هامش تواجده بمدينة سانت كاترين .

وتبلغ مساحة الاستراحة 70 مترًا بارتفاع مترين، و تضم غرفة نوم، ومطبخ، وحمام، ومكتب، وقاعة طعام، ومقعد بدوي كان يجلس علسه السادات، وتضم أيضًا بعض قطع الأثاث المنزلي ومنها مكتب الرئيس الراحل و بعض الصور الفوتوغرافية ومقتنيات خاصه به.

وجري تطوير الاستراحة خلال الفترة السابقة، وتحويلها إلي متحف أثري، يضاف إلى المعالم السياحية التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، مع الحرص علي الاحتفاظ بمعالم الاستراحة الأساسية، وتضم المكتبة التي أقامها الزعيم الراحل، مجموعة من الكتب النادرة لذلك جري الحفاظ عليها، لتكون جزء من الثقافة داخل المتحف .