تدريب السيدات بمدينة سانت كاترين على الصناعات الحرفية واليدوية

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إنه جاري تدريب السيدات السيناويات بالمدينة على الصناعات الحرفية واليدوية، لتأهيل المرأة السيناوية ودعمها.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تكوين الأسرة السيناوية المنتجة التي أطلقها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح له، اليوم الاثنين، أن الدورة التدريبية انطلقت يوم السبت الماضي ومستمرة حتى الخميس المقبل تحت شعار "السيدات يمضين قدمًا" بمدينة سانت كاترين، لتدريب المرأة على الصناعات الحرفية واليدوية طبقًا للموارد البيئية المتاحة، واحتياجات مدينة سانت كاترين.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه من المقرر أن يقوم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة التدريب، وتسليم شهادات اجتياز للسيدات المشاركة في الدورة التدريبية، وسيقام معرض اوكازيون على هامش الدورة التدريبية، يتضمن احتياجات الشتاء ومستلزمات المرأة بمدينة سانت كاترين.