أمطار غزيرة على سانت كاترين والمدينة تعلن الطوارئ

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لهطول أمطار غزيرة مساء اليوم الأحد، مع تكاثف السحب المنخفضة في سماء المدينة، فيما أعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وقال المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت لهطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، وجرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمدينة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات جوية، بتطهير مخرات السول، وجاهزية وتأهب جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء، تحسباً لحدوث سيول محتملة.

وأضاف نائب رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع شركة المياه لفتح بلاعات الصرف الصحي، لتصريف مياه الأمطار في حالة تزايدها، خاصةً أن الغيوم والسحب تظهر بكثافة في سماء المدينة، مؤكداً أن جميع الطرق مفتوحة، والأنشطة السياحية تجري بشكل طبيعي حتى الآن.

كما شهدت سماء مدينة الطور عواصف رعدية، مصحوبة بأضواء البرق، التي أضاءت سماء المدينة، وسقوط أمطار خفيفة، وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار، خلال الساعات القادمة.

وتعرضت محافظة جنوب سيناء منذ الساعات الأولى من مساء اليوم الأحد، لطقس غير مستقر على معظم الأنحاء، صاحبه نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الطقس.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة المعنية، للتعامل مع توقعات وتحذيرات الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار.