تعمل إيه لتجنب دفع غرامة قبل مرور اللجان التفتيشية على عداد الكهرباء؟

في كثير من الأحيان، يتعرض بعض المواطنين إلى موقف تسجيل غرامة على عداد الكهرباء الخاص به، ما يعرضه للمساءلة عن مرور اللجان التفتيشية على عدادات الكهرباء، للكشف عن المتلاعبين في العدادات لسرقة الكهرباء، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بتسجيل محضر سرقة وفسخ التعاقد على الاشتراك.

ويعاني الكثيرون من التعرض لمخالفات الكهرباء بسبب تلف العداد دون علمهم، لذلك يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددا من النصائح للمواطنين لاختبار سلامة عداد الكهرباء، للتأكد من سلامة فاتورة الكهرباء الشهرية أو استهلاك العداد مسبق الدفع لقيمة الشحن بشكل سليم.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ما يجب فعله لتجنب رفع عداد الكهرباء قبل الحملات التفتيشية، كالتالي:

اختبار سلامة العداد ظاهريا

- يجب فصل جميع الأجهزة الموجوده في المنزل متضمنة شواحن الموبايل.

- وعند اختبار سلامة العداد الميكانيكي والديجيتال يجري تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع "العداد الذي يجري شحنه من خلال الكارت" يجري تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- وبعد مرور 15 دقيقة من الفصل يتم إعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى، وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يجري تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

- إذا كانت القراءة ثابتة تأكد أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابتا تأكد أن العداد مسبق الدفع سليم.

- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقي بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

الاستعلام عن المخالفة والتصالح عليها

وفي حال التأكد من تلف العداد ووجود غرامة مفروضة على العداد، يمكن الاستعلام عن المخالفة وقيمتها المطلوبة على عداد الكهرباء من خلال توجه المشترك لشركة الكهرباء التابع لها، ثم تقديم المستندات الخاصة به مثل الرقم القومي وإيصال كهرباء حديث الإصدار، ثم دفع الغرامة.