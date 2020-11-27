الأونروا تفتتح مركز الصبرة الصحي في غزة

افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مركز الصبرة الصحي في مدينة غزة بتمويل من المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" إنّ السيد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة قال خلال حفل افتتاح مركز الصبرة الصحي جنوب مدينة غزة إن الأونروا تمكنت من بناء مركز الصبرة الصحي بتمويل سخي من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية كجزء من اتفاقية بلغت قيمتها 31 مليون دولار تم وُقِّعَت في نوفمبر 2018م.

وبالإضافة إلى بناء مركز الصبرة الصحي التابع للأونروا، تنص الاتفاقية أيضًا على بناء وتأثيث وتجهيز وصيانة مدارس للوكالة وترميم وإعادة بناء أكثر من 250 منزلاً، وتوفير الوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وأشار لازاريني إلى أنّ المملكة من أهم الدول المانحة للأونروا، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت من خلال الصندوق السعودي للتنميه بتمويل بناء سبعة مراكز صحية في قطاع غزة، تشمل المراكز الصحية في بيت حانون، والبريج، والشاطئ، ومعن، ودير البلح، والشيخ رضوان، والصبرة.