رئيس المكتب الفني للمهندسين: التبرعات لن تغطي مشروع مستشفى النقابة

أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفنى وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إنه قد ثبت على أرض الواقع أن التبرعات لا يمكنها تغطية مشروع مستشفى بدر المهندسين 46756 فتم تحويله لمشروع استثماري، موضحا أن أرض المستشفى تم سحبها وأعادها النقيب الحالي المهندس هاني ضاحي.

وأضاف حماد في بيان له للرد على ما أثير من أقاويل حول مشروع مستشفى النقابة، أن مجموعة العمل سعت جميعا إلى استخراج جميع الموافقات من وزارة الصحة والبيئة، وبحوث الإسكان، وحتى JIC من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع قائلا: كل ذلك تم بجهود ذاتية دون تكليف صندوق النقابة أي أتعاب، ولكن للأسف الشديد أننا حينما توجهنا لوضع "دراسة جدوى" مع مكتب شوقى المحاسب القانوني للنقابة بمبلغ وصل إلى تسعين ألف جنيه تقريبا ولم يستطع أن يوفر الدراسة اللازمة لتسويق المستشفى، ما اضطرنا فى الجمعية التأسيسية -التى أنشات بعدد 72 عضوا، استلم كل منهم شهادة تأسيسية للمشروع على رأسهم وظيفياً الدكتور مهندس مصطفى مدبولى والدكتور مهندس شاكر المرقبى، وأكثر من أربعة عشر وزيراً مهندساً سابق وأعضاء من المجلس حينها وأعضاء من الجمعية العمومية للمهندسين.

وأشار إلى أنهم اجتمعوا واتخُذ قرار بأن تستكمل تراخيص المستشفى ويحول المشروع من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع استثمارى، حيث ثبت أن التبرعات للجهات المؤسسية مثل "النقابات والنوادى وغيرهم" لا يمكن أن تغطى بالتبرعات.

وأكد حماد أنه كان القرار بالإجماع تحويل المشروع إلى مشروع استثمارى يقدم خدمات متميزة للمهندسين، وكان ذلك فى بداية عام 2018 واستمرت إجراءات استخراج التراخيص والاستثناءات المطلوبة لتصميم المستشفى بإضافة جراج أسفل الجراج الأول، وإضافة دور ثالث للمستشفى، وإضافة ارتفاع أكثر لأبراج التبريد.

وتابع: كل هذا وبجهد أيضا عظيم تم الحصول عليه فى 23/9/2020 في ظل المجلس الحالي، مع العلم بأن الأرض قد سحبت من جهاز تعمير بدر لإنقضاء الفترة القانونية للتخصيص، وهنا حدث تدخل من النقيب العام الحالي مع الدولة لاسترداد أرض المشروع وتم ذلك أيضاً بجهد مشكور، واستخرجت الرخصة للبناء يوم 23/9/2020.

وواصل: علماً بأنه لأول مرة فى تاريخ نقابة المهندسين قد تم اتخاذ قرار سوف يعرض على المجلس المقبل، بفتح اكتتاب عام لمهندسى مصر 800000 مهندس، وكذلك موظفى النقابة العامة والنقابات الفرعية، فى تغطية اسهم الشركة القابضة لاستثمارات المهندسين فى جميع الأنشطة الاقتصادية ومنها أرض سيتى ستارز، المستشفى، وكفر ربيع، والمكرونة وغيرهم، مع مستثمر رئيسى سوف تدعو إليه الشركة المنشأة عن طريق المناقصة الحرة المفتوحة أمام مستثمرى مصر والعالم.