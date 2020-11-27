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استقرار حالة الطقس بجنوب سيناء وتواصل حركة الملاحة بالموانئ البحرية

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حماده الشوادفي
08:22 م | الجمعة 27 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تشهد محافظة جنوب سيناء، استقرار حالة الطقس بجميع المدن، على الرغم من أن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ في كافة القطاعات، تحسبًا لسقوط سيول خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الطقس مستقر بجميع مدن المحافظة حتى الآن، وحركة الملاحة بخليجي العقبة والسويس تسير بشكل طبيعي، وجميع الموانئ البحرية مفتوحة أمام حركة الملاحة.

وقال المحافظ في تصريح له، اليوم، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن وخاصة بالقرب من مواقع إحداثيات السيول، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وجاهزية معدات الحملة الميكانيكية، منذ بداية الموسم الشتوي، ويجري متابعة الموقف على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأوضح أنه جرى التشديد على جميع رؤساء المدن بتشغيل كافة أجهزة الإنذار والتنبوء بالأمطار و السيول، خاصة في المناطق التي تتعرض للسيول على مدار العام، ومنها وادي وتير، ومدينة سانت كاترين، و نوبيع، وطابا، ودهب، وشرم الشيخ، وأبوزنيمة، وأبورديس، ورأس سدر.

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