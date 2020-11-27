ترامب: سأغادر البيت الأبيض إذا أكدت الهيئة الانتخابية فوز بايدن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوتت الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال "ترامب" في تصريح بمناسبة عيد الشكر في واشنطن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم: "بالتأكيد سأغادر، وأنتم تعرفون ذلك، ولكن اعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي سوف تحدث بين الآن والعشرين من يناير".

يشار إلى أن "بايدن" كان قد فاز في الانتخابات التي عقدت في الثالث من نوفمبر، بـ306 من أصوات الهيئة الانتخابية، مقابل 232 صوتا لـ"ترامب"، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر المقبل لتحديد الفائز الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في 20 يناير 2021.