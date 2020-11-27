آخر أخبار التعليم.. ندوة للجامعات الأهلية ببني سويف وفصل بسبب الكمامة

حالة من التأهب والاستعداد الشديد تعيشها جميع الجهات المعنية في مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وبشكل خاص قطاع التعليم في مصر، وحرصا من الوزارة على الطلاب والمعلمين في المدارس، اتخذت وزارة التعليم العالي عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة في المدارس والفصول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد آخر أخبار التعليم اليوم هي الأكثر بحثا من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حيث يحرص الكثير منهم على مطالعة آخر أخبار التعليم اليوم، كالتالي:

وزير التعليم يلتقي خبراء يابانيين لمناقشة تقارير المدارس اليابانية

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من خبراء التعليم، لمناقشة تقارير المدارس اليابانية، كنوع من آداء المهام المسندة إليهم من متابعة قواعد الإدارة المدرسية المتفق عليها من قبل.

وأشاد المشرفون اليابانيون بمستوى المدارس المصري الذي وصلت له في فترة قصيرة، مشيرين إلى أن لديهم حماس كبير في نقل النجربة اليابانية للتعليم داخل هذه المدارس، كما أنهم حرصوا على غعطاء وعود لوزير التربية والتعليم ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى المدارس بشكل أكبر من ذلك.

فصل عدد من الطلاب بجامعة سوهاج لعدم ارتداء الكمامة

لجأت جامعة سوهاج إلى تطبيق الإجراءات القانونية على عدد من الطلاب، حيث تم فصلهم مؤقتا من الجامعة، بالإضافة إلى تحويلهم لمجلس تأديب الجامعة، وذلك لإصرارهم على عدم ارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جامعة بني سويف تنظم ندوة عن الجامعات الأهلية في مصر

تستعد جامعة بني سويف لتنظيم ندوة بعنوان "الجامعات الأهلية في مصر والعبور للمستقبل،جامعة بني سويف الأهلية دراسة حالة"، الثلاثاء المقبل، وتؤكد الندوة على أهمية إنشاء الجامعات الأهلية في مصر، حيث انها تعد خطوة رسمية ومؤسسية في تشكيل مهارات الأفراد وإعدادهم لسوق العمل ولتخريج كوادر بشرية ذات مهارات عالمية يُجرى الاعتماد عليها في جميع المجالات، وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.