رسوم الامتحانات وتعطيل الدراسة.. أبرز أحداث "التعليم" في الأسبوع السادس

إجراءات احترازية جديدة، وتعطيل الدراسة، وغيرها من الأحداث المهمة التي تهم الطلاب بمختلف المراحل الدراسية برزت خلال الأسبوع السادس من العام الدراسي الحالي، وكانت الاستعدادات للموجة الثانية من فيروس كورونا، وسوء الأحوال الجوية هما المتحكمان في أحداث هذا الأسبوع.

"الوطن" تستعرض أبرز الأحداث على مدار أيام الأسبوع السادس:

إجراءات جديدة في المدارس بسبب الموجة الثانية من كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خططها ووضعها للعديد من الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها داخل جميع المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي يأتي من أهمها تعقيم كافة الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية مرتين يومين، والحفاظ على التهوية الجيدة في الفصول والمعامل، ومتابعة أسباب غياب أي طالب عن المدرسة، بالإضافة إلى التشديد على تنظيف وتطهير دورات المياه بالمدارس.

تعطيل الدراسة بسبب موجة الطقس السيئ

بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع السادس من العام الدراسي الحالي، وحفاظًا على سلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء طلاب أو معلمين أو إداريين أو عاملين، لجأ العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية إلى تعطيل الدراسة في المدارس بسبب موجة الطقس السيئة وسقوط أمطار غزيرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تعطيل الدراسة في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية هو من اختصاص المحافظين وفقًا لحالة الطقس في كل محافظة، حيث قررت 6 محافظات تعطيل الدراسة يوم الأربعاء، و8 محافظات أمس الخميس.

التعليم: تكلفة امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية 800 مليون جنيه

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن التكلفة المادية لكلا من امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية تُقدر بحوالي 800 مليون جنيه، بسبب جائحة كورونا، وأشار "مجاهد" إلى أن وزارة التربية والتعليم تُجهز لجان الامتحان على أعلى مستوى لها من أجل حماية وسلامة الطلاب.

رسوم جديدة على طلاب الشهادات لدخول الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم فرض رسوم على طلاب كلا من الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لدخول الامتحانات، وكانت الرسوم كالتالي، 148 جنيهًا لطلاب الشهادة الإعدادية، و200 جنيه للصف الثالث الثانوي العام، أما طلاب شهادة الدبلومات الفنية سيدفعون 192 جنيهًا، وأوضحت الوزارة أن سبب فرض تلك الرسوم هي التكلفة العالية في إجراءات الامتحانات بسبب جائحة فيروس كورونا.

التعليم ترد على شائعات رفع نسب الغياب وتأجيل الامتحانات

انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الشائعات الخاصة بالتعليم والمدارس والامتحانات، ومن أبرزها خلال هذا الأسبوع كانت رفع نسب غياب الطلاب بالمدارس، وتأجيل امتحانات نصف العام والثانوية العامة، ليخرج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويؤكد في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنه لم يتم رفع نسب غياب الطلاب بالمدارس، وأن جميع المدارس على مستوى المحافظات تسجل الحضور والغياب بشكل طبيعي، وأوضح "شوقي" أن الامتحانات لجميع المراحل الدراسية ستُجرى في مواعدها ولا توجد أي أسباب تستدعي لتأجيلها.