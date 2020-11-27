حبس ربة منزل وزوجها بتهمة الاتجار بالبشر في بورسعيد

أمرت نيابة الشرق بالتنسيق بحبس ربة منزل وزوجها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعريض حياة الأطفال للخطر والاتجار بالبشر، إثر ضبطها وبرفقتها رضيع عمره 40 يومًا، وطفل آخر عمره 9 سنوات، تستغلهما في التسول.

كما أمر "خالد الدنف" وكيل نيابة الشرق بالتنسيق مع محمود الهواري، مدير نيابة الطفل بمحكمة بورسعيد الابتدائية، باستكمال التحقيقات، اليوم، فى المحضر رقم 2646 لسنة 2020 إداري الشرق، بعد أن ألقى رجال المباحث القبض على "مستورة عطية" 23 عامًا، إثر إقدامها على خلع ملابسها أمام المارة بجوار السيرك القومى المقام في شارع طرح البحر ببورسعيد، ومحاولة اعتدائها على "ناهد عبد الرازق" خبيرة اجتماعية بنيابة الطفل، لمنعها من تنفيذ قرار النيابة بإيداع رضيع وطفلة زوجها إحدى دور الرعاية.

وقال مصدر أمني إن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهمة وبرفقتها طفل عمره 40 يومًا، مجهول النسب، وآخر يدعى رجب طلعت، 9 سنوات ابن زوجها، بالإضافة إلى زوج شقيقتها السابق طلعت محمد رمضان.

وكانت نيابة الطفل قررت إيداع رضيع عمره 90 يومًا ابن زوجها مؤسسة رعاية الطفل، وحبيبة عطية، 12 عامًا، ابنة زوجها إلى مؤسسة بيت القاصرات، بعد أن كشفت التحقيقات استغلالهما فى التسول بشارع طرح البحر أمام القرى السياحية وتعريض حياتهما للخطر أكثر من مرة.

وخلال مرور لجنة الطفل برئاسة العميد نعمان على رئيس حي الشرق ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل ببورسعيد التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة تبين أن المتهمة تتعاطى المواد المخدرة وأنها وضعت رضيعا بجوار إناء به فحم مشتعل كما تستغل طفلة أخرى ابنة شقيقتها في التسول فضلا عن استغلال 4 أطفال آخرين في ذات الغرض.

وجرى إصدار قرار من نيابة الطفل بإيداع الرضيع والطفلة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية ببورسعيد حفاظا علي أمن وسلامة وصحة الأطفال وذلك طبقا لقانون الطفل رقم 126لسنة 2008.