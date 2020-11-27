العثور على جثة متحللة بساحل البحر المتوسط في كفر الشيخ

عثرت قوات التأمين المتمركزة بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة متحللة تمامًا "هيكل عظمي"، ملقاة بساحل البحر المتوسط، قبالة قرية الخشوعي، التابعة لمركز البرلس.

كان المقدم أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس، تلقى إشارة من الرائد شريف إبراهيم، رئيس نقطة برج البرلس، تفيد بورود بلاغًا من قوات حرس الحدود، المتمركزة بنطاق مركز البرلس، بالعثور على جثة متحللة بشاطئ البحر المتوسط، قبالة قرية الخشوعي.

انتقل الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، إلى مكان البلاغ محل العثور على الجثة المتحللة، برفقة رئيس نقطة شرطة برج البرلس، وبالمعاينة تبين أنها عبارة عن هيكل عظمي، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر المتوسط مكان العثور عليها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن الجثة التي عثر عليها بشاطئ البحر المتوسط، قبالة قرية الخشوعي، تعد الجثة الرابعة، بعد العثور على 3 جثث أخرى، الأولى عُثر عليها منذ حوالي 10 أيام، وأمس الخميس عُثر على جثتين، واحدة بشاطئ النرجس، والأخرى بشاطئ الفنار.