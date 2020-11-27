بهاء سلطان: كل التوفيق لناديي القرن.. ونتمنى مباراة تليق باسم مصر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بعد قليل إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاهدة المباراة وتشجيع فريقهم المفضل، لذا حرص الفنان بهاء سلطان على دعم فريقي الأهلى والزمالك، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك بنشر شعار الفريقين معلقًا: "كل التوفيق للنادي الأهلي و نادي الزمالك في مباراة اليوم، نتمني تبقي مباراة تليق بأسم مصر ولا تخرج عن الروح الرياضية والحب بين الفريقين والجماهير".

وكان أضاف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الوطن": "إصابات بعض لاعبي الفريقين، بفيروس كورونا، لن تؤثر على موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، لكننا في الوقت نفسه نطالب القطبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة باقي اللاعبين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع: "اتحاد الكرة، لم يتلق أي خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال زيادة الإصابات بكورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك، وكل ما تردد في هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وعلى الفريقين التركيز والتحلي بالروح الرياضية".

ويعد أبرز الفنانين المشجعين لنادي الزمالك الفنان محمد هنيدي والذي نشر صورته وهو طفلا عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" معلقًا: السادسة يا زمالك".