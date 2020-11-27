الزراعة توصي بالاهتمام بالأصناف التصديرية لزيادة القدرة التنافسية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 توصيات، خلصت إليها ورشة العمل التدريبية التي عُقدت بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه تم التوصية، بالاهتمام بزراعة الأصناف التصديرية، وتوفير التوصيات الفنية الإرشادية للمزارعين، فضلا عن تقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات البستانية، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية والقابلية للتصدير.

وأشار عزوز إلى أن المشاركين أكدوا أهمية وضع سياسات واستراتيجيات أكثر دعما للمحاصيل الواعدة، وزيادة مستوى التقصي الخاص بالملوثات الكيميائية والميكروبية، فضلا عن إصدار تشريعات تزيد من قوة الجمعيات التعاونية لتجميع صغار المزارعين لوضع المزارع على طريق التصدير.

وقال رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن التوصيات شملت أيضا الاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصدرة للخارج وعدم تصدير المواد الخام مما يزيد من تدفق النقد الأجنبى، فضلا عن ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وربط قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية بشركات التصدير عن طريق قاعدة معلومات تجمع اطراف العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية، وضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، فضلا عن تطبيق نظم الجودة.

وأكد عزوز أن المشاركين شددوا على ضرورة إحكام الرقابة على المنتجات التصديرية، وبناء قدرات المزارعين والعاملين بمحطات الإعداد للتصدير وتعريفهم بشروطه ومواصفاته التي تحددها الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية، كذلك العمل علي تكويد المزارع.

وشارك في ورشة العمل، التي تم أقيمت على مدار يومي 16، و 17 نوفمبر الجاري، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومعهد بحوث الإقتصاد الزراعي، ومعهد بحوث البساتين، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، فضلا عن مؤسسة اقتصاد المعرفة (شبكات بشاير).