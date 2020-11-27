أليكس هيرشي تستعرض الطراز الجديد من مرسيدس S-CLASS (فيديو)

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر من خلاله بجوار طراز S-CLASS الجديدة من مرسيدس- بنز.

واستعرض الفيديو أهم مميزات وإمكانيات الطراز الجديد من مرسيدس سواء الميكانيكية، والتصميم الداخلي والخارجي للسيارة، والتي تتميز بمستويات مذهلة من الفخامة والتكنولوجيا الحديثة.

وخلال السطور التالية يستعرض "الوطن" أهم مواصفات الجيل الجديد من السيارة الرائدة للشركة الألمانية، ذات مساحة أكبر، وتصميم داخلي أكثر فخامة.

- تأتي بمحركين الأول بسعة 3 لتر، ينتج قوة 367 حصان، عزم دوران 500 نيوتن/متر، بين 5500 و6100 دورة في الدقيقة، والثاني يأتي بسعة 3 لير، ينتج قوة 435 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر.

- يتوافر الطراز الجديد من مرسيدس بأبعاد (5289 ملم طول، و1954 ملم عرض، و1503ملم ارتفاع، و3216ملم طول قاعدة العجلات).

هناك عدة مواصفات للأمان وتكنولوجيا متطورة بالطراز الجديد منها: (وسائد هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية، تحذير قياسي من الاصطدام الأمامي وفرملة الطوارئ التلقائية، نظام التحذير القياسي للمغادرة والمساعدة في الحفاظ على المسار، مثبت السرعة التكيفي القياسي مع إمكانية التوقف والانطلاق، مساعد الفرامل التكيفية النشط، مساعد التوجيه المراوغ، ومساعد التوجيه النشط، وتوقف الطوارئ النشط، نظام نشط مساعد المسافة DISTRONIC، ومساعد النقطة العمياء، والمساعدة على الركن النشط والبعيد، وظيفة النبضة الجانبية، ومساعد الرؤية الليلية، والتشغيل عبر بصمة الإصبع).

كما يتوافر بالتصميم الداخلي للسيارة 5 شاشات، بما في ذلك شاشة اللمس المركزية العملاقة ومجموعة العدادات الرقمية بقياس 12.3 بوصة، وتعمل شاشة العدادات الجديدة بتقنيات مميزة لإنشاء تأثيرات ثلاثية الأبعاد، ويمكنك أيضًا أن توقف هذه التأثيرات لتصبح شاشة عدادات كلاسيكية، وتتوفر المقاعد الخلفية أيضاً بنظام ترفيه مميز مكون من شاشتين بمقاس 11.6 بوصة على ظهور المقاعد الأمامية، بالإضافة إلى إضاءة داخلية مميزة.