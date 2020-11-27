رئيس مجلس الشيوخ ينعي والد النائب أحمد صلاح الطاروطي

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء للنائب أحمد صلاح الطاروطى يشاطره فيها الأحزان لوفاة والده نائب مجلس الشعب الأسبق المستشار صلاح الطاروطى.. داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ونعى المستشار بهاء الدين ابو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس وكذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري والد النائب سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.