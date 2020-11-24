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محمود مسلم

مايا مرسي لـ رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية في يد أمينة

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ولاء نعمه الله
02:48 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
مايا مرسي

مايا مرسي

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، التى حرصت على توجيه التهنئة له بمناسبة توليه مسؤولية رئاسة المجلس.

وأثنى عبدالرازق، على الدور الذى يقدمه المجلس القومى للمرأة، قائلا: "نعتز كثيرا بدور المرأة المصرية، ونحيي الدور الريادي العظيم للمجلس القومي للمرأة، ونأمل أن تحقق المرأة ما تصبو إليه على كل المستويات"، مبينا أن مجلس الشيوخ سيدعم وسيساند كل قضاياها.

وعبرت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بوصول المرأة لوكالة مجلس الشيوخ، فى إشارة للنائبة فيبى فوزى، التي حرصت على حضور اللقاء، إذ قالت: "أنا مطمئنة والمرأة المصرية وملفاتها في يد أمينة".

 

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