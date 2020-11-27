أحدث ظهور للفنانة هدى رمزي بصحبة بوسي شلبي وسهير رمزي "صور"

ظهرت الفنانة هدى رمزي بصحبة الفنانة سهير رمزي والإعلامية بوسي شلبي بعد غياب عن الإعلام والعالم الفني في أحد الأماكن العامة بالقاهرة، وكان أخر ظهور للفنانة هدى رمزي منذ عامين في الساحل الشمالي، وكان برفقتها الإعلامية سهير شلبي والفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة سهير رمزي والفنانة شهيرة.

وكانت الفنانة هدى رمزي اعتزلت العمل الفني في عام 1993، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، واعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب.

بدأت مشوارها الفني وهي في الـ17 من عمرها حينما اشتركت في فيلم "الرداء الأبيض" من إخراج والدها، بعد إلحاحها حتى بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون، من اشهرها: "حنفي الأبهة، وجري الوحوش، وبئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، الرداء الأبيض"، ومسلسلات: "أحلام الفتى الطائر، السمان والخريف، بنت الايام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق".

وتعد الفنانة هدى رمزي واحدة من جميلات السينما التي ذاع صيتها في السبعينات والثمانينات، فقد اشتهرت بملامحها الأوروبية، وتعاونت خلال مشوارها الفني مع كبار المخرجين والنجوم سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية والمسرح.

ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت بها "جرى الوحوش، حنفى الابهه، بئر الخيانة، اغتصاب امرأتان ومع سبق الإصرار، عصر الذئاب ، لست شيطانا ولا ملاكا"، كما شاركت فى بعض المسلسلات الدرامية ومنها ..أحلام الفتى الطائر ، بنت الأيام ، على الزيبق ، بلاغ النائب العام ، الحب وأشياء أخرى، والسمان والخريف.

وعلى مستوى حياتها الشخصية تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلاً اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما طويلاً، ثم تزوجت من رجل الأعمال "طه غانم" الذي طلقها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد هو محمد، وفي عام 1986م تزوجت للمرة الثالثة من محام اسمه "سمير عيسى"، وعام 1991 تزوجت من رجل الأعمال الهارب "مصطفى البليدي" الذي طلقها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه، وتزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى "محمد عيسى"، أما آخر أزواجها فكان لاعب النادي الأهلي لكرة القدم السابق شريف عبد المنعم عام 1999 ولكنها طلقته.