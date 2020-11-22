بعد "خط دم".. مصاصو الدماء يغزون السينما من "السرداب" مع منة فضالي وسيد رجب

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعاقدها على بطولة فيلم جديد بعنوان "السرداب"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت منة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن أحداث الفيلم تدور حول عالم مصاصي الدماء، لكن بشكل جديد ومختلف عن فيلم "خط دم"، الذي قدمته نيللي كريم وظافر عابدين على إحدى المنصات الإلكترونية، ودارت أحداثه عن مصاصي الدماء، مضيفة أنها تحمست لفكرة الفيلم، لأنها لم تُقدم مثلها في أعمالها السابقة.

وأعلنت منة، أسماء باقي أبطال الفيلم، وهم محمد نجاتي، سيد رجب، محسن منصور، عايدة رياض وهاجر الشرنوبي.

وفي سياق مختلف، أكدت منة فضالي، مواصلتها تصوير مشاهدها في مسلسل "سكن البنات" للمخرج محمد النقلي، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، مشيرة إلى أن العمل يتعرض لمشاكل الفتيات بشكل جديد ومختلف، بحسب قولها.

وينتمي مسلسل "سكن البنات" إلى نوعية مسلسلات الستين حلقة، ويناقش قضايا الفتيات المغتربات اللاتي يقمن في فيلا تمتلكها الفنانة وفاء عامر بحسب الأحداث، حيث نرى حكايات كل منهن والأزمات اللاتي تعرضن لها في حياتهن.

ويشارك في بطولة المسلسل وفاء عامر، آيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي.

ويُعرض لمنة حالياً فيلم "زنزانة 7" بدور العرض السينمائي، والذي تخطت إيراداته حاجز الـ7 ملايين و847 ألف و4 جنيهات، حيث أعربت عن سعادتها بالنجاح الجماهيري للفيلم وردود الفعل التي تلقتها عن دورها فيه.

ولم تخف الفنانة شعورها بالتخوف من تجسيدها لدور الراقصة "شجن"، لأنها لم تجسد هذه الشخصية في سابق أعمالها، إلا أنها اعتبرت قبولها لهذا الدور جرأة منها.

ويشارك في بطولة "زنزانة 7" نضال الشافعي، أحمد زاهر، عبير صبري، مايا نصري، فراس سعيد، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.