تفاصيل مقتل جزار الجيزة.. صديقه شقه نصفين بساطور

خلاف مالي بين جزار مسن وآخر شاب، انتهى بجريمة مروعة فى الجيزة، حيث قاد الخلاف الجزار العجوز إلى حتفه ميتا بضربات ساطور من زميله الشاب الذي قام بشقه إلى نصفين ووضع جثته في جوالين بمدخل عقار بمنطقة الجيزة.

كشف التحريات التى أجراها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، أن الجثة تم العثور عليها مقسومة لنصفين فى مدخل عقار بمنطقة الخرطة الجديدة التابعة لقسم شرطة الجيزة، وأن كل جزء فى جوال.

وأضافت التحريات أن الجثة لجزار عمره 68 سنة، وتبين من المعاينة أن رأس الضحية مهشم وجسده مقسوم لنصفين من منطقة البطن، وأن الجريمة تمت بسبب خلاف مالى بين المجنى عليه وجزار آخر عمره 41 سنة.

وأوضحت التحريات أنه تم مراجعة كاميرات المراقبة التى أظهرت المتهم وهو يقوم بنقل الجثة فى جوالين ووضعهما فى مدخل العقار.

تم إعداد كمين لضبط المتهم، حيث تمكنت قوة أمنية من القبض عليه واعترف بجريمته.

وقال المتهم في اعترافاته إنه توجد خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأن القتيل رفض إمهاله وقتا للسداد، وهدد بفضحه لدى كل معارفه، فقرر التخلص منه حيث استدرجه لشقة فى أحد العقارات بحجة رد الدين، ثم هشم رأسه بحجر ثم قطعه بالساطور وتخلص من الجثة فى مدخل العقار، مؤكدا أنه نظراً لكونه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.

وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مُخططة قام باستدراج المجنى عليه بتاريخ أمس إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم"، بزعم رد المبلغ المالى له، ولدى وصول الضحية باغته الجاني بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وبسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التى أودت بحياته، واستولى منه على هاتفه المحمول، وقام بوضع جثته داخل الجوالين، وصباح اليوم قام بالتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها.

تمت إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.