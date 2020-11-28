سرق نفسه.."كاميرات المراقبة" تكشف حيلة سائق للهروب من الأقساط

لجأ سائق بالجيزة لحيلة ماكرة لتهرب من قسمة أقساط سيارته، حيث قام بإخفاء السيارة فى مكان سرى، ثم توجه إلى قسم شرطة 15 مايو وحرر محضرا بتعرضه لواقعة سرقة ومهاجمة 4 لصوص له على الطريق الدائرى وسرقة السيارة منه.

التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية ومراجعة كاميرات المراقبة، أكدت عدم وقوع أي حوادث سرقة أو سطو على الطريق الدائرى فى الوقت الذى أبلغ المتهم عن سرقة السيارة منه، فتم إعادة مناقشة السائق الذى أقر بارتكابه الواقعة.

وقال المتهم فى اعترافاته، إن الديون أثقلت كاهله واقترب موعد سداد الأقساط المتبقية من ثمن السيارة التى اشتراها من أحد معارفه، فقرر اللجوء لحيلته تلك لكسب تعاطف المالك الأصلى وادعاء سرقة السيارة حتى لا يطالبه بالدين.

وأضاف المتهم أنه قام بإخفاء السيارة فى مكان سرى وطلب من صاحبها إسقاط الدين بعد سرقة السيارة، لكن المباحث كشفت حقيقة الواقعة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (سائق، مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية)، بأنه حال سيره بسيارة "أجرة" قيادته بالطريق الدائرى بدائرة القسم، استوقفه 4 أشخاص بدعوى اصطحابهم لتعطل السيارة الخاصة بهم، وعقب وصولهم قاموا بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى "طبنجة" والاستيلاء منه على السيارة كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يثبت صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة المُبلغ وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله وأقر بأنه نظراً لوجود مديونية على السيارة ملكه لصالح مالكها الأول بمبلغ مالى، قام باختلاق واقعة سرقة السيارة حتى يتمكن من كسب تعاطف مالكها وتهربه من سداد المبلغ المالى المشار إليه.

وتم بإرشاده ضبط السيارة ملكه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.