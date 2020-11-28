استشاري بـ"صندوق المكافحة": قدمنا 3.5 مليون جنيه قروضا للمتعافين

قالت الدكتورة هوانم الفقى، استشارى علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق وقَّع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لدعم المشروعات الصغيرة وقدم 3.5 مليون جنيه قروضاً للمتعافين لإعادة دمجهم فى الحياة من جديد.

وأكدت فى حوار لـ«الوطن» أن أعراض الانسحاب أكثر شىء يخيف طالبى العلاج، ولدينا 25 فرعاً للصندوق على مستوى الجمهورية.. وإلى نص الحوار:

ما الطريقة التى يتم بها البدء فى علاج المدمن؟

- مبدئياً يتم التواصل معنا من قِبَل الشخص الذى يريد العلاج على الخط الساخن المخصص للصندوق وهو 16023، وهناك العديد من الوسائل التى نقدمها لكى يتعرف علينا طالبو العلاج، سواء عبر الإنترنت أو عبر الحملات الإعلامية أو إعلان تليفزيونى أو حملات توعية أو ندوات فى مراكز الشباب.

د. هوانم الفقى: الدمج المجتمعى للمتعافى عملية مهمة لإعادته إلى الحياة الطبيعية من جديد

ما أكثر المخاوف التى تواجه طالبى العلاج من الإدمان؟

- أعراض الانسحاب هى أكثر شىء يخيف طالبى العلاج من الإدمان، ولكن فى الوقت نفسه، مع تطور الأدوية والمواد المخدرة أصبح تأثيرها مختلفاً عن تلك التى كانت موجودة قبل سنوات طويلة، وهناك نوعان من أعراض الانسحاب، الأعراض الجسدية والأعراض النفسية، وتختلف هذه الأعراض باختلاف أنواع المواد المخدرة نفسها، والتى تتنوع بين الطبيعية والتخليقية والمصنعة، لكن ما يتم استخدامه من أدوية نقوم بإعطائها للمريض عن طريق المتخصصين تسهل من تأثير هذه الأعراض على المريض، وتتم العملية فى سلام وتأخذ من أسبوع إلى 15 يوماً فقط، وهذا بالنسبة للأعراض الجسدية، أما أعراض الانسحاب النفسية التى تتلخص فى الاكتئاب أو اضطرابات النوم فهذه يتم علاجها سلوكياً وليس بالأدوية.

وما الفئات التى يعالجها؟

- لدينا 3 عيادات متخصصة، الأولى لعلاج الفتيات، وأخرى للمراهقين والأطفال، وثالثة للراشدين، فلا يمكن أن تجتمع هذه الفئات مع بعضها البعض، لأن كل فئة لها أسلوبها ولها البرامج العلاجية الخاصة بها، والبرنامج العلاجى واحد وثابت مع الفئات الثلاث، لكن على سبيل المثال دمج الطفل مع الراشد سيجعله يأخذ خبرات أكبر من سنه وسيتعرف على أمور لم يكن يعرفها ومن ثم سيكتسب سلوكيات لا نريده أن يكتسبها.

وما الهدف من مبادرة «بداية جديدة» التى يقدم الصندوق من خلالها قروضاً للمتعافين؟

- نعمل من خلال 3 مراحل مع المرضى، المرحلة الأولى المتمثلة فى أعراض الانسحاب، والمرحلة الثانية متمثلة فى إعادة التأهيل وهذه تستمر مدى الحياة، أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة الدمج المجتمعى، لأنه غالباً ما يكون هناك عدم تقبّل للمدمن فى المجتمع الذى يعيش فيه، لذا كانت الفكرة أن نصدر هذا المتعافى إلى المجتمع مرة أخرى بكونه شخصاً سليماً وسوياً، فوقّعنا بروتوكول تعاون مع بنك ناصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لتوفير قروض تدعم المشروعات الصغيرة بتسهيلات فى السداد وفى إجراءات القرض نفسه.

ما الحد الأدنى والأقصى لهذا القرض؟

- الحد الأدنى 40 ألف جنيه، والحد الأقصى 80 ألف جنيه، وبالفعل تم توزيع ما يقرب من 3.5 مليون جنيه حتى الآن فى صورة قروض لمتعافين من الإدمان.

معاملة المراهقين

المختص الذى يتعامل مع هذه الفئة العمرية من المراهقين لا بد أن يكون مُلماً جداً بالمرحلة وطبيعتها، لأن الأطفال يحتاجون لنوع من السياسة فى المعاملة أكثر من الراشدين، وبالطبع تختلف السيدات عن الرجال، لأن تكوينهن البيولوجى والجسمانى والنفسى مختلف تماماً، ومن ثَم يكون لهن أساليب وبرامج مختلفة بعض الشىء عن الرجال، وجميع هذه الفئات مترددة على الصندوق.