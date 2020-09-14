كيفية الحصول على قرض المتعافين من الإدمان

سلّمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أمس، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات كقروض، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تحقيق الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، عن طريق توفير فرص عمل لهم، إذ وقّع الصندوق بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان، بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم عن طريق مبادرة "بداية جديدة".

وتستعرض السطور التالية الضوابط الخاصة، وخطوات التقدم للحصول على القرض.

المعايير والضوابط الخاصة بالحصول على القرض

1. أن يكون المتعافي منتظما في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

2. أن يكون المتعافي متوقفا عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

3. ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعيقه عن الحصول على القرض.

4. ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقلية مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

5. أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عامًا.

خطوات التقدم للحصول على القرض

1- تبدأ الخطوة الأولى برغبة المتعافي في الحصول على القرض، وأن يكون مر على مدة تعافيه 10 أشهر.

2- يتواصل المتعافي مع أخصائي الخط الساخن المشرف على علاجه بشأن رغبته في الحصول على القرض.

3- يتم تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق لاستيفاء الأوراق وعمل دراسة جدوى للمشروع.

4- التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، ويتولى البنك دعمه لمدة 5 سنوات.

5- يتولى الصندوق متابعة الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافي على القرض.

أهداف تمويل القرض

1- الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.

2- تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي.

3- توفير فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة.

4- الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم.

5- الحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة.