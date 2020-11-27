وزيرة التخطيط: نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية في نهاية 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية سيبدأ مرحليًا بداية من منتصف العام المقبل، موضحةً أن الحكومة ستنتقل بشكلها الجديد في نهاية نفس العام.

وأضافت "هالة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "الحكومة ستكون ذكية، والملفات كلها سيجرى أرشفتها، والعمل يسير بخطوات سريعة جدا وبكثافة شديدة".

وتابعت: "ندرس مجموعة حوافز لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، منها السكن ومبالغ مالية أيضًا، وسنستثمر بشكل كبير جدًا في المجموعة التي ستنتقل إلى هناك من اجل أن يكون المواطن المصري راضيًا عن الخدمات المقدمة إليه لأنه جزء كبير جدًا من كفاءة المؤسسات ورؤية الدولة المصرية وخطتها ورؤية مصر 2030".

وفي وقت سابق، استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، خلال تفقده المعرض، إذ تحدث مسؤول عن مشروع البنية التكنولوجية وأعمال الميكنة للحكومة بالعاصمة الإدارية.

وقال المسؤول، أمام رئيس الجمهورية، إنه سيجرى إيجاد هناك منصات عمل لكل المنظومات، وتأهيل وتدريب المستخدمين، لكي تُصبح هناك حكومة ذكية وذكاء اصطناعي، وتراكم معلوماتي، وسيجرى إتاحة فيه كل العناصر التي تؤهل إلى ذلك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤاله للمسؤول: "قدامه قد إيه المشروع ده؟"، فرد المسؤول قائلًا: "فاضل 240 يوم، إن شاء الله يوم 30 يونيو 2020 سيتم الانتهاء منه".

وعلق الرئيس السيسي بقوله: "أنا مش بس بقول إن ده نموذج قابل للتكرار، بل هنكرره في المدن اللي إحنا بنشتغل فيها، زي المنصورة الجديدة ورشيد والعلمين الجديدة وأسيوط الجديدة"، فيما رد عليه المسؤول: "ده بيتم بالفعل يا فندم، من خلال لجنة برئاسة مجلس الوزراء".

وتابع السيسي: "أنا بس بقول للناس إن إحنا مش بنعمل ده في العاصمة الإدارية الجديدة بس، إحنا بنعمل 20 أو 30 مدينة جداد، يبقى الـ20 أو 30 دول يبقوا مدن ذكية".