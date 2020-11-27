أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من الأرز واللانشون والسجق: من مسببات السكر

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ الهندسة والسكري بجامعة هارفارد الأمريكية، إن هناك أكثر من مرحلة متصلة بالطعام، هي التضور جوعًا، والجوع، وذهاب الجوع، والشبع، ثم التخمة، مشددًا على أن الإنسان لا يجب أن يحصل إلى أول مرحلة أو آخر مرحلة، لأن إشارات المعدة تستغرق 30 دقيقة لكي تصل إلى المخ، وبالتالي يجب تناول طبق يكون مقدمًا إلى الأكل وألا يتناول الإنسان طعامه سريعًا.

وأضاف "حمدي" خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "يجب أن يقيم الإنسان إحساسه بالجوع حتى لا يزيد وزنه ويصاب بالسمنة، وعليه أن يقلل الإنسان من تناول النشويات ومنها الخبز لأنها من أكثر الأشياء ارتباطا بالسمنة ومرض السكري، ويجب ألا يزيد حجم الخبز الأسمر الذي يتناوله الإنسان على نصف رغيف، وربع رغيف للخبز الأبيض".

وتابع: "نفس الأمر ينطبق على الأرز لأنه مرتبط بشكل كبير بمرض السكري، وبالتالي فإن الدول التي يزيد مواطنوها من أكله فإن نسب الإصابة بمرض السكري تكون لديها مرتفعة مثل دول الخليج التي تصل الإصابة فيها إلى 20%، وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا".

وأوضح أن الأرز مكتمل الحبة مثل البسمتي يعد أقل خطورة من الأرز المغسول والممسوح، لافتًا إلى أن "معدل السكرية" في الأرز البسمتي أقل من الأرز العادي، ناصحًا السيدات بغسل الأرز جيدًا وعدم طبخه إلا في ظل صفاء ماء الغسيل: "المفروض مانزيدش عن 3 ملاعق أرز كبيرة، لأن الناس تأكل طبق أو نصف طبق أرز وهذا أمر غير صحيح".

وحذر أيضًا من اللحوم المخلطة على غرار اللانشون والسجق، قائلًا: "يرتبطون بشكل وثيق جدا بأمراض القلب والسكر، ويضاف إليها مواد من النيتريت لحفظها التي تكون خطيرة جدًا على مرضى القلب، وألا يتم تناولها بشكل دائم ومستمر".

كما حذر أيضًا من تناول المشروبات الغازية، بسبب زيادة نسبة السكر فيها، وكونها تعمل على تغيير بكتيريا الأمعاء وتؤدي إلى مشكلات كبيرة جدًا بالنسبة إلى السمنة والهضم".

ولفت إلى أن دول العالم بدأت تفرض ضرائب على استهلاك السكر وتمنع المواد الغذائية في المدارس، ووضع 3 ملاعق في العبوة الواحدة، منعًا للإصابة بمرض السكري.