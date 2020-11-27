محافظ القليوبية يتابع الأعمال النهائية لكوبري كفر الجزار ببنها

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأعمال النهائية لتطوير وصيانة كوبري كفر الجزار، اليوم، استعدادًا لافتتاحه أمام حركة السيارات، غدا السبت، بعد الانتهاء من أعمال دهان البلدورات والكوبري وتخطيط الأرضية.

واطلع "الهجان" خلال جولته على أعمال تغطية سطح الأسفلت بمادة "استيل جارد" وهي مادة أمريكية الصنع تعطي السطح لمعة كما تحافظ على الأسفلت من عوامل الجو، وقال المحافظ إن الشركة المنفذة انتهت من الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والانكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.

في سياق متصل، وجّه رواد التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لمشروع تطوير الكوبري الأثري مؤكدين أن التجديدات لا تتماشى مع أثرية الكوبري، واستنكروا دهان البلدورات الجرانيت القديمة بالبلاستيك.

وأطلق رواد "الفيس بوك" ببنها هاشتاج "#كوبري_كفر_الجزااار_الأثري" رفضوا خلاله دهان الجرانيت بالبلاستيك بمدخلي الكوبري مؤكدين أن البلدورات لن تصمد والأسفلت غير مطابق والهيكل الإنشائي يحتاج للمراجعة: "نعتذر للملك فؤاد الأول 1933".

وتابع "الهجان" جولته بكوبري "قلما" العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي استعدادا لافتتاحه قريبا، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، وفى هذا الصدد أشار المحافظ إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق "مصر – الاسكندرية" الزراعي، موضحاً أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه، وطوله يبلغ 1050م شاملاً المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه.