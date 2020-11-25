فتح كوبري كفر الجزار بالقليوبية أمام القادمين من الوجه البحري السبت

قرر المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها بمحافظة القليوبية، فتح كوبري كفر الجزار الأثري أمام المشاة والقادمين من محافظات الوجه البحري للقليوبية السبت المقبل، بعد إعادة ترميمه وإنهاء عيوب تباعد الفواصل التي ظهرت بين أجزائه الثابتة والمتحركة والتي كانت تشكل خطورة شديدة على مرور السيارات.

وأوضح رئيس المدينة أن التشغيل كان من المفترض غدا الخميس، ولكن ظهرت بعض المستجدات في أعمال الترميم عقب زيارة محافظ القليوبية مؤخرا للموقع، وأعطى تعليمات بتقوية بعض الفواصل للكوبري من الناحيتين، وتجرى حاليا أعمال التقوية تمهيدا لبدء التشغيل، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في الكوبري وصلت حتى الآن لأكثر من 95%.

يذكر أن كوبري كفر الجزار هو أحد أقدم وأعرق كباري مصر التي أنشئت على النيل في عهد الملك فؤاد الأول، إبان فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، ليربط بين القاهرة والطرق المؤدية للدلتا والإسكندرية.

في وقت سابق تفقد اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يرافقه محافظ القليوبية وذلك لمتابعة أعمال تطوير شارع فريد ندا لدفع الأعمال.

وأبدى ملاحظات ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها للنهوض بها حضاريا وجماليا، لتليق بعاصمة القليوبية وبأهلها والمترددين عليها من المحافظات الأخرى.

وتفقد المحافظ ورئيس الجهاز أعمال كشط الطريق وصب الجزيرة الوسطي، تمهيدا لرصفها بالإنتر لوك وتركيب أعمدة الإنارة.

وأبدى المحافظ عددا من الملاحظات بخصوص تعديل مساحات بعض الأرصفة سواء الجانبية أو بالجزيرة الوسطى.

كما كلف المحافظ بالتنسيق التام مع المرور في حالة تعديل أي محاور مرورية بالشارع، أو في حالة إنشاء فتحات جديدة لتتماشى مع السيولة المرورية.