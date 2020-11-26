كوبري "كفر الجزار" في بنها يعود للخدمة السبت بكاميرات مراقبة

تفقد محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الخميس، أعمال تطوير وصيانة كوبري "كفر الجزار"، في مدينة بنها، بعد الانتهاء من أعمال تطويره، تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة السيارات يوم السبت المقبل.

وقام المحافظ بتفقد أعمال تطوير الكوبري، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والمهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال الساعات القليلة المتبقية، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة التي تمت قد حافظت على الشكل الجمالي والأثري للكوبري.

ولفت المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار، وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والانكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب كاميرات مراقبة لرصد أي مخالفات، فضلاً عن إنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.

كما تفقد محافظ القليوبية، في وقت سابق اليوم الخميس، أعمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة "كفر أبوجمعة" بمدينة قليوب، بهدف تركيب 400 بالوعة لتصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي في اتجاهي بنها والقاهرة، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين و700 ألف جنيه، حيث سيجرى توصيل الخط على إحدى الترع في اتجاه بنها، وأحد فرعيات الصرف الصحي في اتجاه القاهرة.

ومن جانبه، وجه المحافظ بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه استعداداً لموسم الشتاء، مشيراً إلى أن الهدف من الخط تصريف المياه، ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.