"الجيزة" تعلن بدء الأعمال الإنشائية بمشروع المونوريل بـ 6 أكتوبر

محافظة الجيزة ... استخدام الجزيرة الوسطى بامتداد محور 26 يوليو بمدينه 6 اكتوبر و استقطاع حارة مرورية من الطريق في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو لبدء الاعمال الإنشائية بمشروع المونوريل

تعلن محافظة الجيزة انه في اطار القيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل ( مدينة 6 أكتوبر ) والجاري تنفيذه تحت اشراف الهيئة القومية للأنفاق فانه سيتم البدء في اعمال الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمشروع ( علي سبيل التجربة ) الامر الذي يستلزم استخدام الجزيرة الوسطى الكائنة بامتداد محور 26 يوليو دائرة مدينه 6 اكتوبر وكذا استقطاع حارة مرورية من الطريق في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه مدينه 6 اكتوبر وكذا استقطاع 1م2 من نهر الطريق في الاتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه محور 26 يوليو بطول 200 متر تحديدا في المنطقة المواجهة لمول هايبر وان .

وتشير محافظة الجيزة ان الاعمال مستمرة لمده 10 ايام بدءا من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 28/11/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 7/12/2020 على ان تكون الاعمال علي مدار 24 ساعه و ذلك دون تعطيل حركه المرور . كما تنوه محافظة الجيزة ان الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الامن الصناعي و المساعدات الفنية أثناء الاعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية .