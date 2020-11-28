يدخل الخدمة مساء اليوم.. كوبري كفر الجزار الأثري ببنها في ثوبه الجديد

"كوبري كفر الجزار" الأثري ببنها، أحد أهم الكباري التي أنشئت في عهد الملك فؤاد الأول عام 1933، ويعد أحد أهم معالم القليوبية والعاصمة بنها ومحورا مروريا هاما وتغنى به عدد من الفنانين على رأسهم المطربة العالمية داليدا والتي غنت "على كوبري بنها"، والفنانة بشرى، وكان محور بعض الأفلام الشهيرة التي تناولت أحداثها بنها، ومن أهمها فيلم "حين ميسرة" للمخرج خالد يوسف.

ونظرا لأهمية الكوبري كمحور مروري هام في العاصمة بنها، لربط العاصمة بقرى كفر الجزار وبطا ودملو وميت الحوفيين ومدخل ومخرج للعاصمة يربطها بالطريق الزراعي والقاهرة، قررت محافظة القليوبية علقة منذ 10 أيام لتطويره وترميمه، حيث المقرر عودته للخدمة وفتحه أمام الحركة المرورية مساء اليوم السبت.

أعمال التطوير شملت تنفيذ ودهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري ورصف الطريق وتغطيه سطح الأسفلت بمادة استيل جارد، وهي مادة أمريكية الصنع تعطي السطح لمعان، كما تحافظ عليه من عوامل الجو حيث تعطي عمرا أطول للأسفلت.

كما تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والانكماش خلال تغيير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب كاميرات مراقبة لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد تفقد الأعمال النهائية لتطوير وصيانة كوبري كفر الجزار، أمس، استعدادًا لافتتاحه أمام حركة السيارات، اليوم السبت.

في سياق متصل، وجّه رواد التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لمشروع تطوير الكوبري الأثري، مؤكدين أن التجديدات لا تتماشى مع أثرية الكوبري، واستنكروا دهان البلدورات الجرانيت القديمة بالبلاستيك.

وأطلق رواد الفيس بوك ببنها، هاشتاج "#كوبري_كفر_الجزااار_الأثري" رفضوا خلاله دهان الجرانيت بالبلاستيك بمدخلي الكوبري، مؤكدين أن البردورات لن تصمد والأسفلت غير مطابق والهيكل الإنشائي يحتاج للمراجعة، معلقين: "نعتذر للملك فؤاد الأول 1933".