محمد حفظي: نأمل أن تعود قوة الإنتاج السينمائي مرة أخرى بعد كورونا

قال محمد حفظي، المنتج والسيناريست، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنهم يستعدون للتعايش مع جائحة كورونا، في المهرجان، حيث تم التخطيط لمهرجان "أصغر" من حيث عدد الأفلام، ولكن ليس من ناحية الجودة، والقيمة، إلا أن هناك صعوبة في الحصول على الأفلام الجيدة، بالإضافة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا على صناعة الأفلام، وعلى الإنتاج.

وأضاف "حفظي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الجمعة، أن بعض الضيوف من الخارج سوف يشاركون افتراضيا، ولكن المهرجان في حد ذاته، لا يجب أن يكون افتراضيا، خاصة مع عرض الأفلام، على شاشات كبيرة، موضحا أن فكرة الـ"أونلاين" لم تكن مطروحة لإقامة مهرجان القاهرة السينمائي.

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن هناك مكان ومطاعم للتجمعات وتناول الطعام، ولكن صُممت بطريقة تتيح التباعد الاجتماعي، كما أنه هذا العام لا يوجد دولة ضيف شرف، ولا أفلام من نوعية الواقع الافتراضي، أما المسابقة الدولية فيعتبر نفس العدد، ولا يوجد مسابقات تم استحداثها، ولكن مسابقة السينما العربية يشارك فيها 6 أفلام فقط، نظرا لأن السينما العربية تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا.

وأعرب عن أمله في أن تعود قوة الإنتاج السينمائي مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هناك مشكلة حقيقية في وعي الناس، وبعض الناس أصيبت في بعض الحفلات، رغم محاولة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولكن "الناس في مصر مستهترين بالوباء، ويعتبرونه دور برد خفيف".

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.

وقال محمد حفظي رئيس المهرجان: "إلى جانب المجهود الذي يبذله فريق البرمجة لإتاحة أبرز أفلام العام لجمهور القاهرة عبر برامجه المختلفة، يعمل بالتوازي فريق أيام القاهرة السينمائية، لتوفير أكبر دعم ممكن لصناع الأفلام العرب، لمساعدة المشروعات المتقدمة للخروج إلى النور، وهو ما يتحقق عبر الجوائز المادية القيمة التي يقدمها ملتقى القاهرة السينمائي سنويا، بالتعاون مع الشركاء المؤمنين بدورهم في دعم صناعة السينما".