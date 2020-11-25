 5 سينمائيين مصريين ضمن لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، وقد اختارت إدارة المهرجان 22 سينمائيًا من 16 دولة ليكونوا مسؤولين عن اختيار الأفلام بدقة شديدة.

واختارت إدارة المهرجان المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف ليكون رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا، ومن الأعضاء، كريم إينوز، مخرج وكاتب وفنان بصري برازيلي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم، والمخرج الألماني برهان قرباني، التي حازت أفلامه القصيرة على العديد من الجوائز الدولية، والمنتج السينمائي جابي خوري والرئيس التنفيذي لشركة أفلام مصر العالمية، والفنانة لبلبة، والكاتبة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

ومن جانبه أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الثانية والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، داخل دار الأوبرا المصرية.

وقالت لبلبة، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنها تعتبر مشاركتها التحكيمية في المهرجان مسئولية كبرى، مضيفة أنها خاضت هذه التجربة 17 مرة في مهرجانات سينمائية داخل مصر وخارجها، ما أكسبها خبرة واسعة في تقييم الأفلام ومستواها الفني رفقة أعضاء اللجنة.

ومن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، الفنانة يسرا اللوزي، والمخرج الإماراتي علي مصطفى، والمخرجة اللبنانية زينة دكاش، ومن بين أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي، المخرج إيفان إيكتش، التي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية، والفنان محمد فراج، والناقدة الفلسطينية علا الشيخ.

بينما اختارت إدارة المهرجان الفنانة ريهام عبد الغفور لتكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "سينما الغد الدولية" بمشاركة كل من المخرج السويسري تيزيان بوشي، والمنتجة التونسية أنيسة داود.

أما أعضاء لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي، فهم المخرج المغربي محسن البصري، والمخرج السوداني محمد العمدة، والمخرجة الفلسطينية مي عودة، وأعضاء لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي"، الناقد والباحث السينمائي المصري ياقوت الديب، والناقدة الأوكرانية إيلينا روباشيفسكا، والناقد السويدي أندريس إ. لارسون.