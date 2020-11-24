لبلبة لـ"الوطن": مشاركتي التحكيمية في مهرجان القاهرة السينمائي مسئولية

أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الثانية والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، داخل دار الأوبرا المصرية.

وقالت لبلبة، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنها تعتبر مشاركتها التحكيمية في المهرجان مسئولية كبرى، مضيفة أنها خاضت هذه التجربة 17 مرة في مهرجانات سينمائية داخل مصر وخارجها، ما أكسبها خبرة واسعة في تقييم الأفلام ومستواها الفني رفقة أعضاء اللجنة.

وتابعت: "كل ما أتمناه أن تخرج الدورة الجديدة للمهرجان بشكل مشرف لمصر، وأن يحفظ الله ضيوفنا من وباء كورونا العالمي، ولذلك لابد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات للوقاية من الفيروس.

ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 9 أعمال مصرية ضمن أفلامه، في أقسام الروائي والتسجيلي وأفلام المسابقة الدولية، وعروض منتصف الليل، ضمن فعاليات الدورة الـ42 .

ويشارك 3 أفلام في المسابقة الدولية، في مقدمتها الوثائقي "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشارك في إنتاجه ألمانيا، والدنمارك، وتدور أحداثه حول "زبيبة"، وهي فتاة سكندرية تبلغ من العمر 14 سنة، وتحلم بأن تكون بطلة عالمية في رياضة رفع الأثقال، بمساعدة "كابتن رمضان" مدرب الأبطال، لتخوض رحلة من الانتصارات والهزائم التي تشكل مشوارها كبطلة عالمية.

والفيلم الثاني هو "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، الذي يشارك بالمسابقة الدولية في عرضه العالمي الأول، من بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وتدور أحداثه في صبيحة يوم من عام 2013 تغادر الأم محبسها عقب سنوات من السجن، وفي خلال 24 ساعة فقط يمنحها حظر التجول المفروض على البلد كلها فرصة نادرة للتحرر من أسر ماضيها الغامض.

وفي عرضه العالمي الأول أيضا يشارك فيلم "عنها" إخراج إسلام العزازي، في المسابقة الدولية، والذي تدور أحداثه حول زوجة تطرأ عليها تغيرات غريبة بعد الرحيل الصادم لزوجها، وتحاول أن تعيد اكتشاف نفسها والسر وراء رحيل الزوج في نفس الوقت.

ويشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، فيلم مصري واحد، هو "على السلم" للمخرجة نسرين الزيات، وتدور أحداثه حول كيف يمكن للكاميرا أن تساعد المخرجة الشابة على تكريس الماضي كذكرى جميلة ومعايشة الحاضر كلقطة ملونة والنظر إلى المستقبل دون خوف من فقدان جديد.

بينما يشارك بمسابقة سينما الغد 4 أفلام مصرية، منهم فيلم "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفى، وفيلم "الراجل اللي بلع الراديو" للمخرج ياسر شفيعي، وفيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء، وفيلم "واحدة كده" للمخرج مروان نبيل، كما يشارك فيلم "عمار" ضمن عروض منتصف الليل.