محمد حفظي: تطبيق إجراءات صحية صارمة خلال مهرجان القاهرة السينمائي

قال محمد حفظي، المنتج والسيناريست، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان يتعاون بشكل كبير مع وزارة الصحة، لتطبيق إجراءات صارمة خلال أحداثه، مناشدا الناس بالالتزام بالإجراءات، لأن هذا أفضل بالنسبة لهم، ويجب أن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف "حفظي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الجمعة، أن المشاركة المصرية في المهرجان هذا العام هي الأكبر، من الأعوام الماضية، حيث يشارك ثلاثة أفلام طويلة، وأربع أفلام قصيرة، وفيلم في قسم أفلام منتصف الليل، مشيرا إلى أنه فوجئ بهذه المشاركة المصرية، موضحا: "مقدرش أقول غير إنها صدفة، وسعيد جدا بهذا الرقم، والأهم هو أن يُعجب الجمهور بهذه الأفلام".

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن شروط المشاركة في المهرجان هي أن يكون الفيلم من إنتاج 2020، وأن يُعرض للمرة الأولى في مصر، والفيلم الوحيد الذي عرض في وقت سابق، هو فيلم "16"، وذلك لأنه حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان، وهذه مسألة نادرة.

وكشف، أن فيلم الافتتاح هو فيلم "الأب"، وهو فيلم إنساني جدا، وسيبهر الناس لأن الكتابة والتمثيل به جيدين بشكل كبير.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.

وقال محمد حفظي رئيس المهرجان: "إلى جانب المجهود الذي يبذله فريق البرمجة لإتاحة أبرز أفلام العام لجمهور القاهرة عبر برامجه المختلفة، يعمل بالتوازي فريق أيام القاهرة السينمائية، لتوفير أكبر دعم ممكن لصناع الأفلام العرب، لمساعدة المشروعات المتقدمة للخروج إلى النور، وهو ما يتحقق عبر الجوائز المادية القيمة التي يقدمها ملتقى القاهرة السينمائي سنويا، بالتعاون مع الشركاء المؤمنين بدورهم في دعم صناعة السينما".