محمد حفظي: لدينا ضيف مفاجأة في مهرجان القاهرة السينمائي

قال محمد حفظي، المنتج والسيناريست، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن كثير من ضيوف المهرجان اعتذروا هذا العام عن الحضور، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك مفاجأة في حضور المهرجان، رافضا الإعلان عن الضيف، خشية أن يعتذر هو الآخر.

وأضاف "حفظي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الجمعة، أنه سيتم تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، والذي سيحصل على جائزة "إنجاز العمر" عن مجمل أعماله ورحلته الثرية، موضحا أن هذه الجائزة حصل عليها العام الماضي، المخرج الكبير، شريف عرفة.

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أنه بالنسبة لجائزة فاتن حمامة، فإنها تُمنح للفنان الذي ترك علامة، ولكن ما زال أمامه الكثير ليقدمه، مشيرا إلى أنه يتم اختيار المساهمين بشكل كبير في هذه الصناعة.

وأكد، أن بعض المهرجانات تعرضت للانتقاد كثيرا بسبب انخفاض تمثيل المرأة، ولكن لا يوجد مهرجان يختار الأفلام بناء على جنس المخرج، موضحا أن مبادرة "50 - 50"، لتحقيق التوازن في الأفلام أمر مهم.

ولفت إلى أن صناعة السينما تأثرت بنسبة 70% من إيراداتها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وصناع السينما في الخارج يلومون السياسيين، موضحا أنه بالنسبة لتجربة المنصات التي تعرض الأعمال الفنية ستكون هي المستقبل، معربا عن أمله في ألا تلغي هذه التجربة صناعة السينما.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.

وقال محمد حفظي رئيس المهرجان: "إلى جانب المجهود الذي يبذله فريق البرمجة لإتاحة أبرز أفلام العام لجمهور القاهرة عبر برامجه المختلفة، يعمل بالتوازي فريق أيام القاهرة السينمائية، لتوفير أكبر دعم ممكن لصناع الأفلام العرب، لمساعدة المشروعات المتقدمة للخروج إلى النور، وهو ما يتحقق عبر الجوائز المادية القيمة التي يقدمها ملتقى القاهرة السينمائي سنويا، بالتعاون مع الشركاء المؤمنين بدورهم في دعم صناعة السينما".