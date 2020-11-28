أسرة نائب بنها ضحية الكورونا: "الدفن ظهرا بالمقابر دون عزاء"

أعلن محمد جمال حجاج نجل الدكتور جمال حجاج نائب بنها وكفرشكر الذي توفى جراء إصابته بفيروس كورونا بعد إعلان نجاحه في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، أن والده أوصى بدفنه في مقابر العائلة بالرملة، والاقتصار على تشييع الجنازة، مشيرا أنه من المقرر الصلاة عليه ظهر اليوم بمقابر قرية الرملة مركز بنها دون إقامة عزاء تنفيذا لوصية الفقيد.

وكانت أعلنت الليلة وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، الذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري عن دائرة بنها وكفر شكر.

وأعلنت وفاة النائب الليلة داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي، التي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

أعلن مطلع الشهر الجاري وخلال إجراء أنتخابات النواب بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية إصابته بمرض كورونا.

وقال النائب في بيان علي صفحته الرسمية حينها، "شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سبب في إيذاء أحد".

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجي ببنها أعلن نقل حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجاري، ووضعه بالعزل المنزلي إلا أن الحالة ساءت حتي تم نقله للمستشفى.