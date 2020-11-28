وفاة أول نائب في البرلمان بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفى الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة بنها وكفر شكر، بمحافظة القليوبية.

وأعلنت وفاة النائب جمال حجاج الليلة، داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي، والذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

ومن المقرر تشييع جنازة النائب الراحل غدا السبت، بمقابر العائلة بقرية الرملة مركز بنها، عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن.

وكان النائب الراحل قد أعلن مطلع الشهر الجاري وخلال إجراء انتخابات النواب بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النائب في بيان علي صفحته الرسمية (شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر، ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سببا في إيذاء أحد".

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها قد أعلن، نقل حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجاري ووضعه بالعزل المنزلي، إلا أن الحالة ساءت حتى تم نقله للمستشفى.