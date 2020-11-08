أخبار البنوك.. الشروط المطلوبة للعمل في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي عبر الموقع الرسمي له، شروط وطريقة التقدم للوظائف الشاغرة في البنك، سواء كانت لأصحاب الخبرة أو حديثي التخرج، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك تفاصيل التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري الشاغرة كالتالي:

شروط التقدم لوظائف أصحاب الخبرة في البنك الأهلي المصري

حدد البنك شروط التقدم لوظائف أصحاب الخبرة في البنك الأهلي المصري كما يلي:

- ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة عليا بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم خبرة 3 سنوات فأكثر.

- أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

خطوات التقدم لوظائف ذوي الخبرة بالبنك الأهلي

ويتم التقدم لوظائف أصحاب الخبرة في البنك الأهلي المصري من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري، ثم الضغط على خانة الوظائف، واختيار ذوي الخبرات، وبعد قراءة الشروط يتم الضغط على "اقبل الشروط"، ثم قدم طلبك الآن واملأ البيانات المطلوبة.

شروط التقدم لوظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري

وضع البنك الأهلي المصري شروط التقدم لوظائف حديثي التخرج كما يلي:

- أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات أو الكليات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام لا يقل عن جيد.

- ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عند التعيين عن 28 عامًا.

- أن يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للرقم القومي.

والتخصصات المطلوبة هي تجارة، إدارة أعمال، إدارة الموارد البشرية، اقتصاد، علوم حاسب، هندسة حاسبات، حقوق.

خطوات التقدم لوظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي

ويتم التقدم لوظائف حديثي التخرج من الأهلي المصري من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري، ثم الضغط على خانة الوظائف، واختيار حديثي التخرج، وبعد قراءة الشروط يتم الضغط على "اقبل الشروط"، ثم قدم طلبك الآن واملأ البيانات المطلوبة.